Турция обвинила ЕС в предвзятости и несправедливости

Власти Турции считают несправедливым и предвзятым ежегодный отчет Еврокомиссии, в котором ведомство дало оценку прогресса государств, желающих вступить в Евросоюз, передает Reuters. Как заявили в турецком МИД, Анкара не согласна с обвинениями турецкой стороны, в частности в отходе от демократических принципов.

«Категорически отвергаем необоснованные претензии и несправедливую критику, особенно в отношении политических критериев и главы о судебной системе и основных правах», — говорится в сообщении.

В МИД Турции добавили, что ЕС демонстрирует неискренний подход к Анкаре в вопросах расширения объединения и придерживается политики двойных стандартов. В ведомстве подчеркнули, что даже внутри Евросоюза нет полного согласия по вопросам основных прав.

Турция с 1963 года находится в ассоциации с ЕС, а с 1987 года является кандидатом на членство в союзе. К 2005 году стороны официально начали переговоры о статусе Анкары, однако процесс несколько раз прерывался на фоне разногласий. С 2016 года переговорный процесс был возобновлен, в частности, из-за помощи Турции по выходу Европы из миграционного кризиса за счет удержания потока беженцев на своей территории. Впрочем, за последние семь лет Анкаре так и не удалось завершить переговоры о членстве. Одним из основных препятствий на этом пути остается кипрская проблема.

Ранее в Германии рассказали о тупике в процессе вступления Турции в ЕС.