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Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни

Сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий»

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Kadyrov_95/Telegram

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в Telegram-канале, что сыновья главы республики Рамзана Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — были награждены высшим орденом парламента региона «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

Согласно сообщению Дудаева, награды сыновьям чеченского главы вручил председатель парламента республики Магомед Даудов. Министр также назвал Ахмата, Эли и Адама «примером для подрастающего поколения».

Орден «Даймехкан Сий» является высшей формой поощрения парламента Чечни граждан за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чечни.

За месяц 15-летний сын Кадырова Адам получил пять наград и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Череда награждений произошла после того, как Кадыров-старший опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, на которой его сын избивает в СИЗО Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана. Кадыров подчеркнул, что его сын с юных лет понимает «огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей».

Ранее сын Кадырова пришел на награждение с золотым пистолетом.

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