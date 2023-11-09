В США призвали стереть ХАМАС с лица земли

Президент США Джо Байден несет ответственность за конфликт на Украине и войну на Ближнем Востоке, считает сенатор-республиканец Джон Кеннеди, передает Fox News. По его словам, эти события связаны со слабостью и наивностью руководства государства.

«Мы играем в прятки, и мы уже много лет сотрудничаем с Катаром. Катар действительно обеспечивает Газу электроэнергией. По сути, они отдают это ХАМАСУ, и администрация Байдена это допускает. Администрация Байдена разрешает миллиардерам жить в Катаре, и не только из ХАМАСА, но и из ИГИЛ (организация запрещена в России). Администрация Байдена посылает сигнал о слабости, когда отказывается применять нефтяные санкции в отношении Ирана, когда она сократила поставки в Афганистан, когда она сняла санкции с российского трубопровода «Северный поток — 2», — пояснил Кеннеди.

Он добавил, что ситуацию в мире можно сравнить с дракой в баре или тюремным бунтом, во время которого Байден и его команда пытаются цитировать Сократа. Кеннеди подчеркнул, что администрация президента США пытается выставить страну как «просто хорошего парня», который может сотрудничать со всеми, в том числе Ираном.

«Мы не можем [позволить себе такого подхода]. Мы должны стереть ХАМАС с лица земли», — заключил сенатор США.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Иране нашли виновных в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.