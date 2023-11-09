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Политолог рассказал, чем может закончиться конфликт между Зеленским и Залужным

Политолог Денисов: Залужный может стать конкурентом Зеленского на выборах

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Разговоры о конфликте между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) ходят уже давно, однако в нынешней ситуации политическому руководству страны нужно найти виновников провала контрнаступления. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал политолог Денис Денисов. При этом, по его словам, военные не хотят оказаться «крайними» и начинают заявлять о недальновидности киевского режима. Исходя из этого и получается конфликт.

«Чем он закончится? Пока вряд ли есть очевидные предпосылки для каких-то конкретных результатов. Но в то же время здесь будет несколько плоскостей развития. Это, конечно, потенциальные выборы», — сказал Денисов.

Он обратил внимание, что Залужного многие воспринимают как прямого конкурента Зеленского в президентской гонке.

В беседе с журналистом Economist Залужный признал тупиковой ситуацию на фронте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по «учебникам НАТО» ВСУ должны были уже «повоевать» в Крыму.

Позднее Зеленский лично прокомментировал слова главкома ВСУ. По мнению лидера страны, Украина «бывала и в более сложных обстоятельствах».

Западные СМИ при этом считают, что на Украине наблюдается раскол между военным и гражданским руководством.

Ранее в США заявили, что не сомневаются в успехах ВСУ.

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