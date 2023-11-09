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В Госдепе признали пользу от украинского конфликта для США

В Госдепе заявили, что поддержка Украины позволяет оживить промышленность США

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Shannon Stapleton/Reuters

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что поддержка вооруженного конфликта на Украине позволяет оживить американское промышленное производство. Его слова приводит ТАСС.

«Битва за Украину позволяет нам оживить нашу собственную промышленную базу», — сказал дипломат.

По его словам, Соединенные Штаты создают новые энергетические технологии и распространяют их по миру, а также создают новые оборонные технологии, ведут работу в сфере IТ.

О'Брайен заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса, что время покинуть Украину пока не настало, поскольку она сейчас «побеждает» в конфликте против России. Таким образом он прокомментировал споры относительно целесообразности дальнейшего оказания американскими властями Украине крупной финансовой и военной помощи.

В связи с этим помощник госсекретаря США высказал мнение, что украинские военные разработки помогут укреплению американской безопасности «по мере приближения Украины к НАТО».

20 октября президент США обратился к конгрессу с запросом на предоставление Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. В соответствии с опубликованными Белым домом документами, запрос на дополнительные ассигнования в финансовом году 2024 включает более $61,4 млрд для «реагирования на ситуацию на Украине и связанные расходы», а также $14,3 млрд помощи Израилю.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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