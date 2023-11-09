Путин прилетел в Казахстан

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Астане. В Казахстане он проведет рабочую встречу с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

Путин встретится с Токаевым в госрезиденции «Акорда». Токаев даст официальный прием в честь президента РФ. Лидеры двух стран обсудят перспективы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы. По итогам переговоров они выступят с заявлениями для СМИ.

Президенты России и Казахстана также по видео-конференц-связи примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Его темой станет сельское хозяйство.

Как отмечает агентство, личная встреча Путина и Токаева станет уже пятой в 2023 году.

До этого президент РФ заявлял, что по итогам ХIX форума межрегионального сотрудничества между РФ и Казахстаном будет подписан обширный пакет соглашений коммерческих контрактов.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.