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Блинкен выразил надежду, что встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится

Блинкен: США надеются, что Байден и Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско

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Jacquelyn Martin/Reuters

Сейчас со стороны Китая и США идет работа над встречей американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что лидеры (двух стран) проведут встречу на саммите АТЭС (в Сан-Франциско) на следующей неделе. Мы работаем над этим прямо сейчас», — сказал он.

По его словам, в Вашингтоне считают «крайне важным» продолжение дискуссий на уровне руководств двух государств, позволяющих найти сферы возможного сотрудничества и разногласий.

8 ноября Блинкен заявлял, что в США ведется подготовка ко встрече главы Белого дома и председателя Китайской Народной Республики на саммите АТЭС, который пройдет в Сан-Франциско.

До этого Мэтт Мюррей, высокопоставленный представитель США в АТЭС, на брифинге для иностранных журналистов сообщал, что в Сан-Франциско в середине ноября планируется организация встречи американского президента Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Также США передали приглашение на саммит в Сан-Франциско всем участникам форума АТЭС, в том числе Российской Федерации.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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