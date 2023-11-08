Премьер Украины надеется, что ЕС начнет переговоры о членстве страны в этом году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на рекомендацию Европейской комиссии о начале переговоров с Киевом о членстве страны в Евросоюзе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам премьера, эта рекомендация имеет ключевое значение для принятия лидерами ЕС в декабре текущего года политического решения о начале переговоров с Украиной.

Он также заверил, что украинские власти «не будут останавливаться на достигнутом».

Формальное решение о начале переговоров будут обсуждать лидеры государств ЕС на саммите, который 14–15 декабря пройдет в Брюсселе.

8 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если его страна станет полноправным членом Евросоюза, то будет для объединения активом, а не обузой.

В этот же день Еврокомиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС.

Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии – продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.