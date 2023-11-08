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В Грузии оценили перспективы вступления страны в Европейский Союз

Премьер Гарибашвили заявил, что на вступление Грузии в ЕС уйдут годы

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РИА Новости

Грузии нужно будет проделать много работы в ближайшие годы, чтобы добиться окончательной цели и стать полноправным членом Европейского Союза. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.

«Нашей конечной целью является, конечно же, полная интеграция в ЕС, полноправное членство в Евросоюзе, на что потребуется намного больше усилий. Это длительный процесс», — подчеркнул грузинский премьер.

По его словам, подготовку и вхождение Грузии в Евросоюз не осуществить за короткий срок.

«Это многолетний процесс, который требует консолидации нашего народа, эффективного правления нашего правительства, власти и продолжения реформ, которые мы осуществляем последние 11 лет», — добавил Гарибашвили.

Перед этим ЕК рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в ЕС при соблюдении условий. Среди требований, которые называет Еврокомиссия, есть условие «повышения согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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