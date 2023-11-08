Путин высказался о попытках США создать новые блоки в Азии

Россия и Китай спокойно реагируют на попытки США создать военно-политические блоки в Азии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы все это видим и вместе с нашими друзьями — в том числе и прежде всего с Китайской Народной Республикой — реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям», — сказал он.

8 ноября глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что сотрудничество РФ и Китая в военном секторе не направлено против третьих стран, взаимодействие осуществляется исключительно в интересах друг друга.

Накануне генпрокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад говорил, что ирано-российское взаимодействие играет в плюс Тегерану. По его словам, это помогает двух государствами снизить последствия ограничительных мер, введенных против них западными странами.

До этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщал, что 8 ноября вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин и полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров проведут заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству Китая и России.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».