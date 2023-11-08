Блокировку выделения помощи Украине связали с «брешью» в казне США

Решение демократов в сенате конгресса США заморозить законопроект о выделении Израилю помощи в размере $14,3 млрд связаны с критическим финансовым положением страны, считает политолог Алексей Ярошенко. Это не является каким-либо сигналом Вашингтона Киеву, заявил он в беседе с телеканалом «360».

«Борьба и возня, которые начались в Соединенных Штатах вокруг выделения помощи Украине, не говорят о том, что американское руководство устало от республики», — убежден эксперт.

Основная причина такого шага – желание сократить расходы на фоне финансовых трудностей, считает эксперт. Он напомнил о растущем госдолге США, отметив, что нынешняя ситуация говорит о приближении «краха экономической системы» страны.

Помимо этого, как среди политиков, так и среди американского населения есть разногласия по поводу выделения денег Украине, напомнил Ярошенко. Не поддерживают такой шаг порядка 50% жителей страны, а вот за помощь Израилю выступает больше людей, отметил политолог.

Напомним, сенаторы-демократы заблокировали пакет американской помощи Израилю без Украины. Они обвинили республиканцев в политических интригах, заявив, что нельзя задерживать выделение помощи Украине – важнейшему союзнику США.

Палата представителей приняла законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю без Украины на прошлой неделе, подробнее – в материале.