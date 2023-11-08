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Целью невыдачи виз членам делегации РФ сочли осложнение ее работы в ЮНЕСКО

Постпредство: невыдача виз членам делегации РФ осложнит ее работу в ЮНЕСКО

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Philippe Wojazer/Reuters

Действия Франции, не выдавшей визы двум членам российской делегации для участия в 42-й сессии Генеральной конференции организации, демонстрируют намерение осложнить работу представителей РФ на форуме. Об этом сообщили в постоянном представительство РФ при ЮНЕСКО, передает ТАСС.

«Усматриваем в недружественных действиях Парижа намерение существенно осложнить работу российской делегации», — отметили в постпредстве, уточнив, что делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Там напомнили, что это уже не первый случай невыдачи виз французской стороной российским дипломатам. До этого российские представители без объяснения причин также не были допущены к участию в международных мероприятиях на площадке ЮНЕСКО.

В постпредстве обратили внимание, что Россия готова к конструктивной работе в рамках сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция сорвала участие российской делегации в конференции ЮНЕСКО.

Ранее комитет ЮНЕСКО не согласился внести вулканы Камчатки в Список всемирного наследия под угрозой.

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