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Лидеры ХАМАС прибыли в Турцию

Ma'an: лидеры ХАМАС прибыли в Турцию для встречи с Эрдоганом

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Raneen Sawafta/Reuters

Лидеры ХАМАС во главе с председателем политбюро Исмаилом Ханией прибыли в Турцию для встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает агентство Ma'an News со ссылкой на палестинские источники.

По их информации, эта поездка связана с недавним визитом Хании в Иран для обсуждения многих политических последствий.

За последние несколько дней он встретился с рядом высокопоставленных иранских политиков во главе с иранским лидером, а также с рядом высокопоставленных чиновников службы безопасности и политики в Тегеране.

До этого Эрдоган сообщал, что больше не может считать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «своим собеседником». Он отмечал, что руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын все еще поддерживает контакты с израильскими властями. Также он проводит встречи с представителями движения ХАМАС и Палестины.

По словам турецкого лидера, полный разрыв отношений не представляется возможным. Особенно когда речь идет о сфере международной дипломатии, уточнил глава республики.

4 ноября палестинское движение ХАМАС заявляло, что приветствует решение Турции об отзыве посла из Израиля.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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