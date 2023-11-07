Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина вышла из очередного соглашения с Россией

Украина вышла из соглашения с РФ о борьбе с преступлениями в сфере экономики

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики, которое было подписано с Россией и Белоруссией. Об этом заявил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«В связи с изменением обстоятельств остановлено действие соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики, заключенного в Москве 12 апреля 1996 года, в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь», — сказано в сообщении.

Также по его словам, согласован выход из соглашения о сотрудничестве в сфере сохранения и использования генетических ресурсов культурных растений государств-участников СНГ.

1 ноября палата представителей национального собрания Белоруссии проголосовала за принятие законопроекта о выходе республики из соглашения о совместном с Украиной контроле на границе. Теперь документ должны одобрить Совет республики (верхняя палата парламента) и президент Белоруссии.

Украина в одностороннем порядке прекратила соглашение с Белоруссией об организации совместного контроля на приграничных КПП еще в феврале 2023 года.

В августе депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявлял, что парламент на очередном заседании прекратил действие ряда соглашений с Россией, Белоруссией, Ираном, Сирией, а также вышла из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий