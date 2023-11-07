Украина вышла из очередного соглашения с Россией

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики, которое было подписано с Россией и Белоруссией. Об этом заявил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«В связи с изменением обстоятельств остановлено действие соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики, заключенного в Москве 12 апреля 1996 года, в части отношений правительства Украины с правительствами РФ и Республики Беларусь», — сказано в сообщении.

Также по его словам, согласован выход из соглашения о сотрудничестве в сфере сохранения и использования генетических ресурсов культурных растений государств-участников СНГ.

1 ноября палата представителей национального собрания Белоруссии проголосовала за принятие законопроекта о выходе республики из соглашения о совместном с Украиной контроле на границе. Теперь документ должны одобрить Совет республики (верхняя палата парламента) и президент Белоруссии.

Украина в одностороннем порядке прекратила соглашение с Белоруссией об организации совместного контроля на приграничных КПП еще в феврале 2023 года.

В августе депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявлял, что парламент на очередном заседании прекратил действие ряда соглашений с Россией, Белоруссией, Ираном, Сирией, а также вышла из некоторых международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

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