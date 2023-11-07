В Грузии посоветовали президенту «помолчать» перед решением о статусе кандидата в ЕС

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский призвал главу государства Саломе Зурабишвили «помолчать» перед решением Европейской комиссии (ЕК) о статусе кандидата на членство в Евросоюзе для страны, передает «Sputnik. Грузия». Заявление прозвучало накануне публикации отчета Еврокомиссии, в котором будет определено, готова ли страна к статусу кандидата на вступление в политическое объединение.

«Промолчать какое-то время – дело достоинства, которого у президента [Зурабишвили] нет. Она делала лицемерные и лживые заявления, делая вид, что хочет, чтобы Грузия получила этот статус. Никто из оппозиционеров не заботится о получении Грузией статуса, поскольку отказ должен стать началом революционного процесса», — заявил парламентарий.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к гражданам государства с призывом собраться у ее резиденции в Тбилиси 8 ноября.

«Мы соберемся и начнем, как и планировали, кампанию сбора подписей, так как Россия никогда не сможет изменить нашу повестку дня. Это пример из нашего прошлого, что Грузия никогда не меняла свой путь, это выбор народа», — отметила Зурабишвили. Она добавила, что Грузия станет частью Европы, поскольку ее народ этого заслуживает.

В конце октября глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии с оптимизмом смотрят на вопрос возможного получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее президенту Грузии пригрозили уголовным преследованием.