AT: у Зеленского конфликт с украинским командованием

Украинский глава государства Владимир Зеленский сейчас может находиться «в состоянии войны» со своими генералами. Об этом сообщило издание Asia Times.

«Он отчитал главу армии Валерия Залужного, который на прошлой неделе заявил в интервью журналу The Economist, что «прорыва, скорее всего, не будет», — обратили внимание в материале AT.

Подчеркивается, что даже в статье New York Times была информация о возникшем расколе между президентом Украины и генералами.

Автор AT Стивен Брайен допустил, что у Зеленский не получит на Западе новое вооружение и денежные транши, говоря о тяжелой ситуации в рядах Вооруженных сил Украины.

Также на конфликт Зеленского с командованием влияют разнящиеся заявления по темпам продвижения украинских бойцов.

Колумнист считает, что теперь у Зеленского два пути разрешения проблем. Речь о сворачивании президента Украины с курса или ожидание неизбежного, уверен Брайен.

До этого Зеленский не согласился с мнением главнокомандующего Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.