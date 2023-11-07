На Украине предложили запретить призывать к выборам во время военного положения

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом ввести уголовную ответственность за призывы к проведению выборов в стране во время действия военного положения.

Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если Верховная рада поддержит изменения.

Авторы петиции пишут, что проведение выборов во время военного положения может повлиять на целостность Украины и на права граждан. Они также предлагают на законодательном уровне запретить проведение выборов во время действия военного положения.

Петиция набрала около 220 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения.

7 ноября Зеленский заявил, что выборы «не ко времени», поскольку страна ведет боевые действия и сейчас «нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне».

До этого в Раде объяснили, почему выступают против проведения выборов во время военного положения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.