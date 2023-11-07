Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Израиля обещают взять контроль над сектором Газа после окончания боев

Нетаньяху: Израиль после окончания боев будет контролировать безопасность в Газе

close
100%
Abed Khaled/AP

Израиль после завершения своей военной операции в секторе Газа займется обеспечением безопасности в анклаве на неопределенный период. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху телеканалу ABC News.

«Я думаю, что Израиль будет в течение неопределенного периода времени нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда у нас ее нет. Когда у нас нет этой ответственности за безопасность, то, что у нас есть, — это вспышка террора ХАМАС в масштабах, которые мы не могли себе представить», — сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос, как будет развиваться ситуация для палестинцев после окончания конфликта.

В свою очередь представитель Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу, что США ведут переговоры с Израилем о том, как должно выглядеть управление в Газе после конфликта. Решения пока еще не найдены, переговоры также ведутся с другими партнерами США в регионе, потому что очевидно, что это не должно выглядеть, как было до нападения ХАМАС на Израиль, подчеркнул он.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий