Власти Израиля обещают взять контроль над сектором Газа после окончания боев

Израиль после завершения своей военной операции в секторе Газа займется обеспечением безопасности в анклаве на неопределенный период. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху телеканалу ABC News.

«Я думаю, что Израиль будет в течение неопределенного периода времени нести общую ответственность за безопасность, потому что мы видели, что происходит, когда у нас ее нет. Когда у нас нет этой ответственности за безопасность, то, что у нас есть, — это вспышка террора ХАМАС в масштабах, которые мы не могли себе представить», — сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос, как будет развиваться ситуация для палестинцев после окончания конфликта.

В свою очередь представитель Белого дома Джон Кирби заявил телеканалу, что США ведут переговоры с Израилем о том, как должно выглядеть управление в Газе после конфликта. Решения пока еще не найдены, переговоры также ведутся с другими партнерами США в регионе, потому что очевидно, что это не должно выглядеть, как было до нападения ХАМАС на Израиль, подчеркнул он.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.