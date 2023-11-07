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Госдеп: США продолжают работу над встречей Байдена и Си Цзиньпина на полях АТЭС

США работают над встречей Байдена и Си Цзиньпина на полях АТЭС

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Alex Brandon/AP

В Сан-Франциско в середине ноября планируется организация встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил Мэтт Мюррей, высокопоставленный представитель США в АТЭС, на брифинге для иностранных журналистов в понедельник, пишет ТАСС.

Мюррей отметил, что США активно работают над поддержанием открытых каналов связи и стремятся к ответственному управлению конкуренцией. Он также подчеркнул, что запланированная встреча между председателем Си Цзиньпином и президентом Байденом в Сан-Франциско будет иметь позитивное значение не только для отношений между США и Китаем, но и для всего региона.

Также США передали приглашение на саммит в Сан-Франциско всем участникам форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе Российской Федерации.

3 октября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия самостоятельно определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Он отметил, что у США есть простая задача — составить приглашение и направить его всем участникам объединения.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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