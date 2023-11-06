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Премьер Ирака не считает атаку ХАМАС на Израиль причиной эскалации конфликта

Премьер Ирака: эскалация на Ближнем Востоке произошла из-за политики Израиля

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Imago/M. Popow/Global Look Press

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала результатом политики Израиля по отношению к палестинскому народу. На это указал иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани, заявление которого опубликовано в Telehgram-канале его канцелярии.

Глава правительства 6 ноября посетил Иран с рабочим визитом. Он провел переговоры с президентом Исламской Республики Ибрагимом Раиси, после чего состоялась их совместная пресс-конференция.

В ходе мероприятия Мухаммед ас-Судани указал, что эскалация ближневосточного конфликта не была вызвана нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября. По его словам, в действительности ситуация обострилась из-за действий израильского руководства.

«Последний кризис является <...> результатом преступной политики оккупационных [израильских властей] против палестинцев, [реализуемой посредством] <...> принудительных перемещений, строительства поселений, нарушений [прав палестинцев] в мечети Аль-Акса», — подчеркнул премьер-министр Ирака.

Также в понедельник, 6 ноября, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Анкаре. Во время встречи глава турецкого МИД заявил о необходимости срочно прекратить боевые действия в секторе Газа.

Ранее в Иране призвали ООН и МАГАТЭ принять меры для денуклеаризации Израиля.

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Война в Израиле
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