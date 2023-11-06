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В Баку дали совет Еревану по мирному договору

Глава МИД Азербайджана призвал Армению не упускать шанс на мирный договор

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Восстановление суверенитета Азербайджана открывает новые возможности для мира с Арменией, считает глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов, передает РИА Новости. По его словам, в настоящее время есть особый шанс на заключение договоренностей.

«Эта нормализация на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга не только будет служить Азербайджану и Армении, но и обеспечит открытие неиспользованных возможностей сотрудничества в регионе и за его пределами. Пользуясь случаем, еще раз хочу подчеркнуть мирную повестку дня Азербайджана. Мы ждем от противоположной стороны [Армении] конструктивного подхода и взаимных шагов. Надеемся, что этот особый шанс не будет упущен», — отметил Байрамов после встречи со своей румынской коллегой Луминицей Одобеску в Бухаресте.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. На следующий день в российском оборонном ведомстве сообщили о достижении соглашения между силами Карабаха и Баку.

По завершении операции Азербайджан призвал Армению заключить мирный договор, работу по которому стороны активизировали с начала 2023 года. В частности, согласовали взаимное признание территориальной целостности друг друга, то есть Ереван официально согласился считать Карабах частью азербайджанской территории. При этом в Армении отмечали, что у сторон до сих пор отсутствует взаимопонимание по ряду ключевых вопросов.

Ранее в Грузии выступили за долгосрочный мир на Южном Кавказе.

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