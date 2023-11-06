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Власти Молдавии пообещали следить за «прокремлевским» мэром Кишинева

Спикер парламента Молдавии: правящая партия будет следить за мэром Кишинева

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Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) уважает выбор жителей столицы Молдавии, заявил спикер парламента страны Игорь Гросу, передает «Sputnik.Молдова». Так он отреагировал на переизбрание мэром Кишинева Ивана Чебана, лидера оппозиционной партии «Национальное альтернативное движение».

«Мы уважаем выбор кишиневцев извлечем урок из этого голосования, будем работать еще больше <...> 20 советников ПДС будут следить вместе с гражданским обществом за всеми действиями в мэрии и не потерпят ни одного решения, которое помешает европейскому пути», — отметил Гросу.

Он добавил, что правящая партия будет наблюдать за «прокремлевским мэром» и возможной коррупцией со стороны политика.

По итогам первого тура местных выборов в Молдавии, согласно предварительным подсчетам ЦИК республики, партии «Действие и солидарность» нигде не удалось взять большинство на местом уровне, что означает необходимость диалога с оппозиционными партия при принятии тех или иных решений.

Ранее в ЦИК Молдавии объявили о провале правящей партии на выборах.

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