Балицкий заявил о желании Запорожской области выйти на самоокупаемость

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион постепенно планирует выйти на самоокупаемость в ближайшие годы. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас очень высокая собираемость по электричеству, по коммунальным платежам, у нас работает более 130 промышленных предприятий, по сельскому хозяйству… И в целом, я надеюсь, что мы выйдем на самоокупаемость в ближайшие несколько лет», — рассказал он.

Он отметил, что ориентировочно, к третьему-четвертому году регион планирует выйти на самоокупаемость.

До этого Балицкий рассказал журналистам о начале строительства на территории региона новой железной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону с Крымом. По его словам, пути пройдут из поселка Акимовка через Бердянск и Мариуполь в Ростовскую область. Кроме этого, из Ростова-на-Дону до Джанкоя построят четырехполосную автомагистраль, а также восстановят аэропорт Мелитополя. Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Балицкий заявил об остановке контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.