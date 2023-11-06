На Украине уже разработали черновик проекта о выборах в 2024 году

Верховная рада Украины подготовила черновик законопроекта о выборах президента в 2024 году. Об этом сообщает украинский телеканал Espreso.

По информации телеканала, соответствующее поручение офису президента дал Владимир Зеленский.

«В Верховной Раде ищут ответы на вопрос, как проводить выборы на прифронтовых территориях. В частности, в парламентском комитете по организации государственной власти и местного самоуправления разработали черновик соответствующего законопроекта», — говорится в сообщении телеканала.

Депутаты предлагают создать временную комиссию, определяющую, можно ли проводить выборы на той или иной территории. Переселенцам разрешат голосовать не по месту прописки. При этом офис Зеленского сможет отменять выборы в регионах, где у власти плохая социология.

Заместитель председателя комитета Верховной рады по организации госвласти Алина Загоруйко заявила, что документ еще «сырой», в него будут вноситься изменения.

До этого бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о государственном перевороте в стране.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.