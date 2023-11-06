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ЮАР призвала к скорейшему урегулированию конфликта на Украине

МИД ЮАР выступил за скорейшее решение конфликта на Украине дипломатическим путем

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Depositphotos

Южно-Африканская Республика выступила за скорейшее урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, передает ТАСС.

Как отметила дипломат, ЮАР обеспокоена кризисом на Украине.

«Мы выступаем за скорейшее урегулирование кризиса дипломатическим путем и с помощью переговоров на основе Устава ООН», — сказал она в начале переговоров с прибывшим в ЮАР украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

По ее словам, мирная инициатива стран Африки по поиску путей мира на Украине остается инструментом, который востребован международным сообществом.

Кулеба в свою очередь отметил, что прибыл в столицу ЮАР город Претория для того, чтобы наверстать упущенные темы в сотрудничестве между странами, в том числе экономическое и культурное сотрудничество Украины и ЮАР.

В конце октября глава МИД Украины заявил, что переговоры на Мальте по украинской «формуле мира» продемонстрировали поддержку Киева, несмотря на эскалацию событий на Ближнем Востоке.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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