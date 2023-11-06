Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Индии объяснили, кому удобны санкции против России

Глава МИД Индии Джайшанкар назвал санкции против России удобными лишь для Запада

close
100%
Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что санкции против России являются лишь удобным инструментом защиты интересов Запада и поэтому не поддерживаются значительным числом стран. Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

В интервью газете премьер высказал мысль о том, что ограничительные меры, принятые западными странами в отношении РФ, можно рассматривать как рычаги влияния, которые западные страны используют лишь тогда, когда им удобно.

«По правде говоря, многие части мира не принимают концепцию санкций таким же образом. Это делается так, как будто весь мир согласен с санкциями. Это не совсем так», — заявил глава МИД Индии.

Он также заявил, что, по мнению руководства Индии, в современном мире война — это не решение, и что в определенный момент стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.

«Индия всегда готова помочь», — заключил Субраманьям Джайшанкар.

Экономические санкции против России были введены западными странами и их союзниками после начала специальной военной операции на Украине. Их ужесточение происходит до сих пор.

Ранее в Австралии приняли новые санкции в отношении РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий