В Индии объяснили, кому удобны санкции против России

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что санкции против России являются лишь удобным инструментом защиты интересов Запада и поэтому не поддерживаются значительным числом стран. Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

В интервью газете премьер высказал мысль о том, что ограничительные меры, принятые западными странами в отношении РФ, можно рассматривать как рычаги влияния, которые западные страны используют лишь тогда, когда им удобно.

«По правде говоря, многие части мира не принимают концепцию санкций таким же образом. Это делается так, как будто весь мир согласен с санкциями. Это не совсем так», — заявил глава МИД Индии.

Он также заявил, что, по мнению руководства Индии, в современном мире война — это не решение, и что в определенный момент стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.

«Индия всегда готова помочь», — заключил Субраманьям Джайшанкар.

Экономические санкции против России были введены западными странами и их союзниками после начала специальной военной операции на Украине. Их ужесточение происходит до сих пор.

Ранее в Австралии приняли новые санкции в отношении РФ.