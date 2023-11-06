Венесуэла просит ООН отреагировать на заявления министра Израиля о ядерном ударе по Газе

Заявления израильского министра по делам Иерусалима и наследия Амихая Элиягу о возможности сброса атомной бомбы на сектор Газа были осуждены Венесуэлой, говорится в заявлении МИД этой страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра наследия Амихая Элиягу от участия в заседаниях правительства после его заявления о том, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» в развитии конфликта.

МИД Венесуэлы отметил: «Мы осуждаем заявления израильского министра, который угрожал всему человечеству, заявив о возможности применения ядерной атаки против беззащитного населения сектора Газа».

Дипломатическое ведомство считает, что высказывания министра являются грубым нарушением международных соглашений и «демонстрацией того, что Израиль спускается до угрозы жизни на планете».

«Международное сообщество должно немедленно реагировать и прекратить эти действия, направленные на уничтожение», — подчеркнули в МИД.

Венесуэла призывает ООН осудить Израиль и созвать Международный суд для рассмотрения военных преступлений и угроз, исходящих от этой страны, добавило министерство.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.