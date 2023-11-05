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В Конституционном суде прокомментировали отказ Запада расследовать взрывы СП

КС счел отказ Запада расследовать взрывы «Северных потоков» правовым нигилизмом

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RTL

Отказ западных государств расследовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это антидемократично и разрушительно. Об этом заявил РИА Новости председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин во время марафона общества «Знание» на выставке-форуме «Россия».

Он считает, что не нужно обманываться беседами о конфликте демократических и авторитарных ценностей, который якобы лежит в противостоянии РФ и западных стран.

«Антидемократизм и разрушительство как самые выразительные формы правового нигилизма наблюдаются сейчас в сфере международных отношений, когда Российской Федерации отказывают даже в расследовании взорванных «Северных потоков», трубопроводов, которые даже по признанию зарубежных аналитиков были подорваны, и даже называется, кем были подорваны», — сказал Зорькин.

Председатель КС РФ заявил, что у России крадут резервы, «попирая этим священное право собственности». Он отметил, что экономические санкции используются в качестве политического давления, а при помощи подконтрольных средств массовой информации «развязывают оголтелый антироссийский нацизм».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что такие действия, как взрыв «Северных потоков», исторически могли бы стать поводом для войны.

Ранее в НАТО пообещали решительно ответить на подрыв газопровода Balticconnector.

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