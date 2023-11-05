В ГД допустили потерю Украиной контроля над двумя городами

В ходе специальной военной операции РФ на Украине Киев может лишится контроля над Одессой и Николаевым. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Скорее всего, будут освобождены территории Одесской области, Николаевской области, Днепропетровской и Харьковской областей», — высказался Чепа.

Он подчеркнул, что Россия не ставит перед собой цели захватить какие-либо территории, но борется за права русскоязычного населения на Украине.

Как рассказал парламентарий, РФ сражается с русофобией, противодействует расширению НАТО на востоке, борется за сохранение мира и порядка в Европе.

«Мы прежде всего ставим именно вопрос безопасности.<...> Вопрос о получении контроля над какими-то областями <...> не стоит», — заключил Швыткин.

В октябре бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия в случае необходимости способна взять под контроль Харьков и Одессу, если западные страны не пойдут на переговоры по Украине.

Ранее в США рассказали о будущем Одессы и Харькова.