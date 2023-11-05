В Конституционном суде оценили состояние судебной системы России

Председатель Конституционного суда России (КС) Валерий Зорькин заявил, что для России уход «вправо» опасен и что это большое государство нужно сохранить «не ради самого государства, а ради его народа». Об этом сообщает ТАСС.

Зорькин считает, что России не нужно «отсечение глухой стеной» и установка «нового железного занавеса».

Председатель КС подчеркнул, что российская судебная система «очищается и продолжает работать», чтобы обеспечить действительное равенство всех перед судом и законом.

По его словам, значимой проблемой в России остается коррупция, которая приобрела «опасный для жизни людей характер», несмотря на то что существование этой проблемы осознают и власть, и общество.

До этого стало известно, что Совет Федерации на пленарном заседании 25 сентября назначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда Российской Федерации на новый шестилетний срок.

Валерий Зорькин возглавлял Конституционный суд в 1991-1993 годах, а затем был переизбран на эту должность в 2003 году. В этому году судье исполнилось 80 лет.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.