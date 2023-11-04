В Польше предрекли зимнее наступление российской армии

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что российские вооруженные силы ведут активные боевые действия на линии боевого соприкосновения, чтобы прорвать оборону ВСУ и выйти на позиции, удобные для зимней наступательной операции. Его слова приводит Do Rzeczy.

По его словам, сейчас ВС РФ проводят операции по улучшению позиций, чтобы затем вести наступление.

Генерал также заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически остановилось. Скшипчак констатировал, что Киев не имеет потенциала для дальнейших операций и возвращения территорий.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что главе Украины Владимиру Зеленскому придется смириться с тем, что на мирных переговорах с Россией его страна лишится части территорий.

До этого польское издание Onet писало, что с момента начала боевых действий на Украине и последующего кризиса страны Запада не делали ставок на победу Киева.

«Американские элиты, правда, расходятся в том, сколько и какую помощь готовы оказать Украине», — заметили в польском СМИ.

Неудачи ВСУ при наступлении могли быть желанным исходом для Вашингтона, говорится в статье.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.