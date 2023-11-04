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В МИД считают усилением военного давления на РФ переброску F-35 США в Британию

В МИД России заявили об ответных мерах на переброску F-35 США в Британию

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Daniel Hughes/U.S. Air Force/Reuters

Россия примет необходимые военно-технические меры предосторожности в связи с планами по переброске в Великобританию американских истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.

В МИД считают, что переброска этих истребителей является «линией усиление военного давления на Россию».

Если посмотреть на деятельность НАТО в целом, то можно увидеть уплотнение учений, повышение их масштаба, также в ближайшие месяцы организуется новая серия учений, отметил он и добавил, что это часть политики сдерживания РФ.

По его словам, это будет учтено в оперативных планах военного планирования, и во всем том, что составляет деятельность вооруженных сил.

В конце августа сообщалось, что США планируют переместить ядерный арсенал в Британию на авиабазу Лейкенхит.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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