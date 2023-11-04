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Меликов заявил о новых попытках вывести дагестанцев на улицы

Меликов: продолжаются попытки вывести дагестанцев на улицы и устроить провокации

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в соцсетях продолжаются попытки вывести жителей республики на улицы и устроить провокации. Его обращение опубликовано в Telegram-канале.

Меликов подчеркнул, что «враги пытаются раскачивать ситуацию в республике, ухватившись за ошибки молодежи». Он призвал жителей региона не повторять ошибки тех, кто был в аэропорту.

До этого Меликов прокомментировал одну из фотографий, сделанную во время беспорядков в аэропорте Махачкалы, вопросом «зачем в турбине искать еврея».

Глава Дагестана подчеркнул, что из-за подобных изображенному на фото «проходимцев» весь мир «над нами смеется».

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.

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