Россия заключит военные соглашения с Сенегалом и с Сан-Томе и Принсипи

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому были одобрены проекты соглашений о сотрудничестве России в военной сфере с Сенегалом, а также с Сан-Томе и Принсипи. Об этом сообщает ТАСС.

«Одобрить представленный Минобороны России, согласованный МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Сенегал о военном сотрудничестве», — говорится в сообщении.

В другом распоряжении говорится о проекте соглашения с Сан-Томе и Принсипи.

На службе в Вооруженных силах Сан-Томе и Принсипи в 2009 году состояли 300 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы обеспечить участие делегации от Российской Федерации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре. При этом представитель госдепартамента отметил, что «участие в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе с учетом санкций. Соединенные Штаты серьезно относятся к своей ответственности за проведение саммита АТЭС в 2023 году».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «ущербной» политическую линию США в рамках АТЭС.