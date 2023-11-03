В МИД РФ: страна продолжит выполнять обязательства по ДВЗЯИ

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что страна намерена выполнять свои обязательства в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) даже несмотря на отзыв ратификации. Об этом сообщает РИА Новости.

»Россия остается государством, подписавшим ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами. Продолжаем участвовать в работе Подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что проведение США испытаний в Неваде вынудит Москву поступить подобным образом.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что в настоящее время власти страны проверяют информацию о проведении испытаний химического взрывчатого вещества на полигоне в американском штате Невада. Дипломат отметил, что в случае подтверждения данных сведений действия США нельзя будет расценивать как нарушение моратория страны на ядерные испытания. То же касается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который американское правительство так и не ратифицировало.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали демонстративным жестом проведение испытаний на ядерном полигоне в США в тот же день, когда Государственная дума отозвала ратификацию ДВЗЯИ.