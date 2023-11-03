Песков прокомментировал выдачу России лидера банды треш-блогеров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские правоохранительные органы предпринимают соответствующие меры в отношении мигрантов в тех случаях, когда те нарушают закон.

«Есть добропорядочные мигранты, которые законы не нарушают», — подчеркнул он.

Поводом для заявления Пескова стали недавние события в Азербайджане и Нижнем Новгороде.

3 ноября в Азербайджане был задержан для экстрадиции в Россию Турал Магомедов, лидер банды треш-блогеров, избивавших прохожих в Петербурге.

До этого МВД сообщило, что в Нижегородской области семью мигрантов из пяти человек обязали покинуть территорию Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства после того, как один из членов семьи избил школьника.

В отношении 41-летнего мужчины и 34-летней женщины составили протоколы об административных правонарушениях по статье о нарушении иностранцем правил въезда в страну либо режима пребывания в России. При этом несовершеннолетние дети семейной пары не состояли на миграционном учете.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.