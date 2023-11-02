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Пранкер Вован анонсировал беседу с премьером страны, «считающей себя европейской»

Пранкер Вован: на следующей неделе будет разговор с еще одним премьер-министром

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

Разговор с премьер-министром страны, «считающей себя европейской», анонсировал пранкер Вован. Об этом сообщает Lenta.ru.

Накануне в правительстве Италии заявили, что были введены в заблуждение после пранка Вована и Лексуса в отношении премьер-министра страны Джорджи Мелони.

«На самом деле, конечно, мы не ожидали такого буйства от итальянцев», — сказал Вован.

По его словам, нередко западные СМИ игнорируют пранки над своими политиками, даже крупными, а тут «вся Италия следила».

«Мы вчера даже дали два интервью крупнейшим итальянским медиа. Приятно конечно, что есть не только цензурированные СМИ, что не везде еще включили культуру отмены, а с радостью общаются с русскими, узнают, как они это сделали», — сказал он.

Первого ноября пранкеры Вован и Лексус (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) в своем Telegram-канале выложили запись разговора с итальянским премьер-министром. Беседа с ней велась от имени неназванного африканского политика. В диалоге Мелони заявила, что лидеров Евросоюза не волнует миграционный кризис в Италии, куда только с начала 2023 года приехали около 120 переселенцев, в основном из Туниса. Был обсужден также украинский кризис.

Запись получила широкую огласку. Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, в частности, назвал ее «провалом планетарного масштаба».

Ранее стало известно о реакции премьера Италии на разговор с российскими пранкерами.

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