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Макрон завершает центральноазиатское турне визитом в Узбекистан

Президент Макрон завершает свое центральноазиатское турне визитом в Узбекистан

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Amit Dave/Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон начинает свой государственный визит в Узбекистан, который станет завершением его турне по странам Центральной Азии. Об этом пишет ТАСС.

Это первый визит французского лидера в Узбекистан за последние 30 лет с момента посещения страны Франсуа Миттераном в 1994 году. В то же время президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дважды посещал Францию после своего назначения на должность — в 2018 и 2022 годах.

Во время пребывания Мирзиёева в Париже в ноябре прошлого года было подписано более двадцати соглашений о сотрудничестве. Они касались развития возобновляемых источников энергии, городского хозяйства и транспорта. Стороны также договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве.

По словам представителей Елисейского дворца, во время переговоров в Ташкенте Макрон намерен договориться о дальнейшем углублении сотрудничества, включая экономическое и энергетическое сотрудничество, а также о расширении французского присутствия в Узбекистане, где уже работают около 30 французских компаний.

В рамках этого визита французского лидера в Узбекистан его сопровождают руководители около 60 ведущих предприятий. Также запланировано подписание нескольких контрактов по ключевым сферам сотрудничества.

В прошлом месяце Франция и Узбекистан заключили межправительственное соглашение о поощрении и защите инвестиций.

Французская сторона также придает большое значение участию в модернизации системы водоснабжения в Ташкенте. Компания SUEZ из Франции планирует реализовать программу по этому вопросу в течение семи лет.

Это первый проект такого масштаба, осуществляемый французской компанией в партнерстве с узбекскими властями.

Французский лидер отправляется в Узбекистан из Казахстана, где он провел переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Внимание глав государств было уделено развитию экономических связей.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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