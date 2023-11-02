В СБ РФ заявили о явном дисбалансе в ООН

В интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов выразил свое мнение о дисбалансе в ООН в пользу западных стран, особенно США и их союзников. Он отметил, что это приводит к использованию ооновских структур для служения интересам западных стран.

Венедиктов также предупредил, что если ситуация не изменится, ООН может пострадать так же, как и Лига наций, которая прекратила свое существование в 1946 году.

Российская сторона призывает срочно остановить кровопролитие в рамках конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом в ходе чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя. Также во время своего выступления он обратил внимание на лицемерное отношение США и их союзников к ситуации на Ближнем Востоке. По словам представителя Москвы, западные страны «словно в рот воды набрали» и не торопятся критиковать израильские власти за удары по больницам и другим гражданским объектам на территории сектора Газа.

Небензя уточнил, что США и их зарубежные партнеры только говорят о праве Израиля на самооборону.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.