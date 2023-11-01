Львова-Белова прокомментировала обвинения в депортации украинских детей

Западные политики и общественные деятели демонизируют Россию, называя эвакуацию украинских детей депортацией. Об этом заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в ходе встречи с послом РФ в Минске Борисом Грызловым, сообщает РИА Новости.

«Все перевирается: эвакуация детей превращается в «депортацию», опека — в «насильственное усыновление». Это делается с целью демонизации образа России», — пояснила Львова-Белова.

Она добавила, что российская сторона неоднократно приглашала представителей стран Запада ознакомиться с ситуацией, но они всегда отказывались. Она выразила благодарность Белоруссии за помощь в оздоровлении украинских детей.

До этого Львова-Белова сообщала, что пятеро разлученных с родными детей вернулись из РФ на Украину, один ребенок вернулся в Россию.

По словам детского омбудсмена, в ближайшее время готовится очередная группа по воссоединению с семьями.

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