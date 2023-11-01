Зеленский призвал расширить Евросоюз на весь континент

Глава Украины Владимир Зеленский по случаю 30-летней годовщины подписания Маастрихтского договора и создания Европейского союза (ЕС) заявил, что политическое объединение должно расшириться на весь континент. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, Евросоюз оправдал надежды многих поколений на мирную и объединенную Европу.

«Европе нужно, чтобы ЕС распространялся на весь континент, без каких-либо серых зон. Наше политическое поколение способно обеспечить это, и я уверен, что мы не упустим такой особенный момент», — написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Киев прилагает все усилия, чтобы достичь политического решения по переговорам о вступлении в организацию в текущем году.

До этого стало известно, что отчет Еврокомиссии по достижениям Украины по евроинтеграции появится 8 ноября, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, Киев получит положительную рекомендацию, но при наличии ряда «дополнительных условий».

В отчете ЕК может быть обозначена необходимость работы Киева по вопросам, связанным с правами нацменьшинств и борьбой с коррупцией.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф заявил, что Украина не имеет право стать членом Евросоюза из-за угнетений церкви.