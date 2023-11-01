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Депутат Европарламента: Украине не место в Евросоюзе из-за угнетений церкви

Европарламентарий Марсель де Грааф заявил о войне Зеленского со священниками

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Global Look Press

Депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф считает, что Украина не имеет право стать членом Евросоюза из-за угнетений церкви. Об этом парламентарий написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Украина нарушает верховенство закона и права человека. Украина никогда не должна стать членом ЕС. Война [президента Украины Владимира] Зеленского со священниками: депутаты Европарламента требуют немедленного ответа», — указал де Грааф.

19 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который был подготовлен кабмином по поручению президента Зеленского и позволяет запретить Украинскую православную церковь.

Глава государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что законопроект о запрете в стране канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не будет ограничивать свободу религии. Еленский указал, что в Верховной раде было зарегистрировано более 10 законопроектов, которые так или иначе касались УПЦ Московского патриархата.

Ранее в УПЦ заявили, что проект Рады о ее запрете нарушает право на свободу вероисповедания.

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