В Совфеде обвинили президента Грузии в паразитировании на российской теме

Президента Грузии Салом Зурабишвили сделала ряд бредовых публичных высказываний, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова грузинского лидера о том, что россиянам необходимо запретить поездки в республику.

«По-прежнему паразитирует на российской теме Зурабишвили. Теперь едва избежавшую импичмента госпожу нервируют живущие в Грузии россияне, которые «говорят на языке врага». Президент усматривает в этом предпосылки для объявления Россией полноценной войны и выступает за запрет российским гражданам въезжать на территорию страны. Иначе как бредовыми подобные публичные высказывания не назовешь», — написал Карасин.

Он добавил, что власти Грузии, вероятно, так же воспринимают заявления Зурабишвили о россиянах.

Ранее в правящей партии Грузии придумали наказание для президента после провала импичмента.