Пекин проигнорировал украинские переговоры на Мальте

Представители Китая проигнорировали переговоры Украины на Мальте. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что попытка Киева присоединить страны Глобального Юга к антироссийской коалиции в рамках переговоров на Мальте провалилась. При этом представители некоторых стран не появились на переговорах, а другие выступили по видеосвязи.

«Китайцы были только на одной из трех встреч (по мирным переговорам. — «Газета.Ru») — в саудовской Джидде», — говорится в публикации.

Автор публикации отмечает, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй после встречи в Джидде контактировал со всеми участниками, выслушивая их мнения и предложения. Он подчеркнул, что Пекин в дальнейшем будет взаимодействовать с Киевом, основываясь на собственном видении мирного урегулирования конфликта на Украине, но не на десяти пунктах, предложенных главой Украины Владимиром Зеленским.

До этого агентство Bloomberg писало, что прошедший на выходных саммит по конфликту на Украине не принес ожидаемого результата.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.