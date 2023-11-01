В Южной Корее сообщили, что КНДР закрывает посольство в Мадриде

Власти КНДР решили закрыть свое посольство в Мадриде. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на вербальную ноту КНДР, размещенную на сайте Коммунистической партии народов Испании.

Ноту направил временный поверенный в делах КНДР Со Юн Сок 26 октября. В документе отмечается, что за отношения страны с Испанией теперь отвечает посольство в Италии. Причина закрытия посольства в документе не раскрывается.

Северная Корея установила дипломатические отношения с Испанией в 2001 году и открыла там свое посольство в 2013 году.

Также Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что послы КНДР в Уганде и Анголе нанесли прощальные визиты президентам принимающих стран.

19 октября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень.

Ранее в КНДР сравнили главу МАГАТЭ с сотрудником Госдепа США.