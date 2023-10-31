Боррель осудил израильские атаки на палестинцев на Западном берегу

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель решительно осудил израильские атаки, направленные против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитической службы регионального содружества.

Как указано в материале, 31 октября Боррель провел телефонные переговоры с коллегами из нескольких государств Ближнего Востока. Европейский дипломат созвонился с представителями Иордании, Саудовской Аравии и Египта.

Также он обсудил палестино-израильский конфликт с коллегами из Организации исламского сотрудничества (ОИС). При этом в ходе бесед Боррель обратил внимание на ситуацию на Западном берегу реки Иордан.

«Верховный представитель Боррель выразил большую обеспокоенность нападениями израильских поселенцев на палестинцев, которые он решительно осудил», — говорится в заявлении.

27 октября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение €50 млн для оказания помощи палестинскому народу. Она отметила, что 28 октября региональное содружество должно подписать контракт с ООН на сумму €40 млн и потратить еще €10 млн на отправку в сектор Газа товаров первой необходимости.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал причину нападения движения ХАМАС на Израиль.