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Венгрия не поддерживает намерение Украины о вступлении в ЕС

Сийярто: Венгрия не поддерживает намерение Украины о вступлении в ЕС

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не поддерживает Украину в намерении присоединиться к Евросоюзу из-за вопроса восстановления прав венгерского меньшинства. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В такой ситуации мы не сможем поддержать прогресс в отношении интеграции Украины в европейское сообщество», — сообщил Сийярто.

По его словам, около 10 лет назад власти Украины начали ограничивать права этнических венгров в Закарпатье. Из-за этого пострадали культурно-исторические символы венгерской нации.

Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что президент Украины Владимир Зеленский заверил ее в том, что Киев готов представить венгерскому меньшинству в Закарпатье такие же права, какими пользуется украинское меньшинство в Венгрии. В рамках диалога с Зеленским Новак подчеркнула, что в общих интересах двух государств, чтобы представители 150-тысячного венгерского меньшинства, проживающие в Закарпатье, могли в полной мере реализовать свои права.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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