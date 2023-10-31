ФСО проведет учения в начале ноября

Федеральная служба охраны (ФСО) с 1 по 3 ноября проведет учения, этапы которых пройдут у зданий администрации президента, правительства, парламента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

«С 1 по 3 ноября 2023 года в г. Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Учения будут проходит при взаимодействии с правоохранительными органами и экстренными службами.

Этапы будут проходить на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы.

Отмечается, что во время проведения учений возможно использование бронированной техники Росгвардии.

До этого в Федеральной службе охраны сообщили, что на автомобилях первых лиц государства начали менять летние шины на зимние. Обслуживанием автомобилей президента и премьер-министра России занимается Гараж особого назначения (ГОН), транспортное подразделение ФСО. В гараже насчитывается более 100 автомобилей, с 2017 года в них входят машины Aurus.

Ранее Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП сбивать беспилотники.