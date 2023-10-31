В Италии оценили шансы на вторжение Хезболлы в Израиль

Ливанская группировка «Хезболла» вряд ли пойдет на обострение ситуации в регионе на фоне нового витка палестино-израильского конфликта, считает вице-премьер, глава МИД Италии Антонио Таяни. В интервью La Stampa он отметил, что пока между Израилем и Ливаном нет масштабного противостояния.

«Я не думаю, что «Хезболла» предпримет вторжение в Израиль. Я бы не назвал происходящее в эти дни просто стычками, но сейчас мы не видим всеобщего столкновения в Южном Ливане. Цель, к которой мы должны стремиться, — это два народа, два государства [речь о создании независимой Палестины рядом с Израилем]», — пояснил Таяни.

Он добавил, что палестинцы имеют право на собственную страну. Таяни подчеркнул, что решение этого вопроса поможет «одолеть ХАМАС».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США предупредили об угрозе полного уничтожения Израиля.