В МИД РФ заявили, что Россия не видит возможности заключить мирный договор с Японией

Россия на фоне откровенно враждебного курса Японии не видит возможности для заключения мирного договора, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Москва жестко отреагирует на любые новые конфронтационные выпады со стороны Токио. Дипломаты также указали на нелегитимные санкции, которые разжигают русофобские настроения в японском обществе.

«У дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и странами НАТО военная активность, в том числе с отработкой применения ударных вооружений, включая ядерное, оказывается прямая материально-техническая помощь киевскому режиму», — отметили в министерстве.

Отмечается, что российская сторона в сложившихся условиях не видит никакой возможности продолжать дальнейшие переговоры о подписании мирного договора с Японией.

До этого премьер-министр страны Фумио Кисида заявлял, что правительство Японии сохранит курс на заключение мирного договора с Россией.

Ранее Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.